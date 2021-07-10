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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۹

ساعت کار مراکز معاینه فنی تغییر کرد

ساعت کار مراکز معاینه فنی تغییر کرد

ساعت کاری فعالیت مراکز خدماتی معاینه فنی خودرو شهر تهران از روز یکشنبه مورخ 20 تیر ماه تا اطلاع ثانوی تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد معاینه فنی خودروهای تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد با عنایت به ابلاغیه وزارت کشور در راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیأت محترم دولت در خصوص کمبود برق و ضرورت تأمین آن، ساعت کاری فعالیت مراکز خدماتی معاینه فنی خودرو شهر تهران از روز یکشنبه مورخ ۲۰ تیر ماه تا اطلاع ثانوی تغییر یافته و آغاز و پایان فعالیت کلیه مراکز به مدت یک ساعت زودتر در مقایسه با قبل انجام می‌شود.

شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری مراکز به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگو ۹۶۰۰۶۰۰۰ در زمان اداری تماس حاصل کنند.

ساعت کار مراکز معاینه فنی تغییر کرد

کد مطلب 5254650

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