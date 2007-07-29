خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: دین مبین اسلام در طول تاریخ پرفراز و نشیب مسلمانان، نقش مهمی در عرصه های فردی و اجتماعی آنان بر عهده داشته است . مردم مظلوم و ستم کشیده حوزه بالکان نیز از این قاعده مثتثنی نبوده اند . اسلام قرنها پیش در بستر سیاسی اجتماعی مناسبی که در دوران حاکمیت دیرپای امپراتوری عثمانی در این منطقه فراهم گشته بود با نفوذ به قلبها و جانهای مردم این دیار در جریان حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همدم و همراه و راهنمای آنان شد .

به دنبال فروپاشی شوروی سابق و شکست ایدئولوژی کمونیستی و بالا گرفتن تب استقلال خواهی و هویت طلبی، اقوام و ملتهای ساکن در آسیای مرکزی قفقاز و بالکان و اقلیت مسلمان ساکن در بالکان برای حراز هویت مستقل به تکاپو افتادند . اما این تلاش به سبب موقعیت خاص جغرافیایی حوزه سکونت مسلمانان که در دل اروپا قرار داشت و به سبب نگرش اقوام غالب اسلاو از جمله صربها، با مشکلات و حوادث خونباری مواجه شد . اما مردمان مسلمان آلبانی، بوسنی، سنجاک و کوزوو یگانه راه حفظ موجودیت و کسب هویت مستقل خود را در برابر این همه فشار و سختی تأکید بر اسلام و اسلام خواهی می دانستند و بر آن پای می فشردند و سرانجام به نتایج مثبتی دست یافتند .

در کتاب "مسلمانان بالکان در جستجوی هویت" ضمن بررسی پیشینه تاریخی و ریشه های نژادی مسلمانان بالکان، با استناد به شواهد و مدارک متعدد نقش برجسته اسلام و کارکرد هویت بخش آن اثبات شده است .

این کتاب در دو بخش با عناوین ریشه های نژادی و تاریخی مسلمانان بالکان و حفظ هویت مسلمانان بالکان پس از نیم قرن فشار و حاکمیت سوسیالیسم به این موضوع پرداخته شده است .

مسلمانان بوسنی هرزگوین اسطوره های هویت، بحران گذار در مقدونیه، مسلمانان آلبانیایی نیم قرن تلاش برای حفظ هویت فرهنگی، مروری گذرا بر تاریخ تحولات سایر کشورهای بالکان، مسلمانان بالکان از منظر تاریخ و بررسی ریشه های نژادی و پراکندگی جمعیتی مسلمانان بالکان نیز از مباحثی است که در این کاب مورد بررسی قرار گرفته اند .