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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۴

تیم فوتبال سپاهان بر حریف تاجیکستانی غلبه کرد

تیم فوتبال سپاهان دومین دیدار تدارکاتی خود را در اردوی ترکیه با پیروزی مقابل حریفی از تاجیکستان پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که آخرین روزهای اقامت در ترکیه را پشت سر می گذارد، روز گذشته طی دومین دیدار تدارکاتی خود در این کشور به مصاف رکارپاداز تاجیکستان رفت و توانست این حریف را با نتیجه 4 بریک شکست دهد.

برای سپاهان در این بازی عبدالوهاب ابوالهیل، حسین پاپی، مصطفی شجاعی و علی محمدی گلزنی کردند.

تیم رکارپاداز از پرافتخارترین تیم های تاجیکستان است که تا کنون چهار بار عنوان قهرمانی این کشور را از آن خود کرده است.

تیم فوتبال سپاهان هفته گذشته در نخستین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه مقابل حریفی از جمهوری آذربایجان به برتری 2 بریک دست یافت. در آن بازی کریمی و رومانو هافبک کروات تیم فوتبال سپاهان گل های زرد پوشان اصفهانی را به ثمر رساندند.

تیم فوتبال سپاهان با اتمام اردوی خود در ترکیه فردا به ایران باز می گردد.

کد مطلب 525473

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