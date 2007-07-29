به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فروش روز اول فیلم انیمیشنی فاکس قرن بیستم که در 3922 سینما اکران شده کمی بیش از فروش 4/27 میلیون دلاری "ترانسفورماتورها" بود، گو اینکه آن فیلم روز سه شنبه در تعطیلات هفته چهارم ژوئیه اکران شد.



این فیلم پس از "اسپایدرمن 3"، "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا"، "شرک سوم" و "هری پاتر و محفل ققنوس"، بهترین فروش روز اول یک فیلم در آمریکای شمالی را از آن خود کرد. "اکنون شما را چاک و لری اعلام می‌کنم" یونیورسال در دومین هفته نمایش روز جمعه در 3501 سینما حدود 1/6 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 6/58 میلیون دلار رساند.



"محفل ققنوس" برادران وارنر هم در 4005 سینما بین 1/5 تا 2/5 میلیون دلار فروش داشت. مجموع فروش پنجمین فیلم پاتر در آمریکا 8/229 شده است. "اسپری مو" نیولاین در هفته دوم نمایش در 3121 سینما به فروشی در حد 1/5 میلیون دلار دست تا در فروش خود را به 49 میلیون دلار برساند.



در میان فیلم های تازه به نمایش درآمده فیلم رومانتیک "رزرو ممنوع" که در 2425 سینما در حال اکران است، تقریبا 9/3 میلیون دلار فروش داشت. "می دانم چه کسی مرا کشت" ترای استار با بازی لینزی لوهن روز جمعه در 1320 سینما حدود 3/1 میلیون دلار فروخت و فروش کمدی "چه کسی وسایل بازی گلف تو را حمل می کند؟" نیز در 1019 سینما تقریبا یک میلیون دلار بود.

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