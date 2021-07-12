به گزارش خبرنگار مهر، به همت مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی نشست «کاربردیسازی علوم انسانی و اجتماعی: ضرورتها، چالشها و موانع» برگزار میشود.
در این نشست عبدالمجید مبلغی، عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درباره موضوع سنت و نسبت آن با کاربردی سازی علوم انسانی، اسماء خوئینیها، پژوهشگر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی درباره ترجمان دانش در حوزه علوم انسانی؛ ضعف و راهکارها و مهدی نصیری، عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره رویکرد اجتماعی به فناوری در کاربردی سازی علوم انسانی؛ ضرورت ها و استلزامات سخنرانی می کنند.
دبیری نشست را الهام ابراهیمی عضو هئیت علمی و مدیر نوآوری وکاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عهده دارد.
نشست «کاربردیسازی علوم انسانی و اجتماعی: ضرورتها، چالشها و موانع» روز سهشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار میشود.
لینک ورود رایگان:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-۵wt-xy۳-۴py
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