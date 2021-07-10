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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۳

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

۴ شهروند خراسان شمالی بر اثر کرونا جان باختند

۴ شهروند خراسان شمالی بر اثر کرونا جان باختند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت چهار بیمار به دلیل کرونا در استان خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵ بیمار دیگر در بیمارستان های استان بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی ظهر شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی به تشریح آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان پرداخت و اظهار کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه چهار نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۳۵ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۹۹ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: آمار مبتلایان در برخی استان‌ها رو به افزایش است می‌توانیم بگوییم استان با پیک پنجم کرونا مواجه شده است.

هاشمی تصریح کرد: کاهشی که بعد از پیک چهارم انتظار داشتیم محقق نشد و عوامل متعددی به ویژه عادی انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی و نزدن ماسک در مجامع عمومی در این خصوص تأثیرگذار بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: مسئله رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرید چون در غیر این صورت پیک پنجم ما را داغدار عزیزانمان خواهد کرد چرا که این بیماری کشنده هنوز درمان قطعی ندارد.

کد مطلب 5254811

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