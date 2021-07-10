اتصال بیش از ۱۰۰۰ خانوار روستایی شهرستان رزن به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ساکی با اعلام بهره مندی بیش از یک‌هزار خانوار روستایی شهرستان رزن از نسل سوم تلفن همراه، افزود: با تلاش و فعالیت‌های خوبی که در همراه اول صورت گرفت، زمینه استفاده از تکنولوژی ۳G تلفن همراه در هشت روستای این شهرستان فراهم شد.

وی استفاده از تکنولوژی روز ارتباطی در مناطق دوردست و کمتر توسعه یافته را حق مسلم آنها دانست و تصریح کرد: وزارت ارتباطات برای فراهم کردن فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در مناطق روستایی و کم برخوردار از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان ادامه داد: در حال حاضر وضعیت ارتباطی روستایی و شهری استان همدان نسبتاً مطلوب است.

ساکی افزود: در مسیر تحقق ایران هوشمند با ارتقای سه سایت موجود تلفن همراه، اهالی روستاهای چورمق، مزرعه دیمور، قادرخلج، قراکند، ماهنیان، وهنده، آقاجانی و بادکوه با جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۱۷۷ خانوار در شهرستان رزن از پوشش نسل سوم ۳G تلفن همراه برخوردار شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان با اشاره به روستاهایی که به شبکه ملی اطلاعات متصل نشده‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت بندی‌هایی که در سطح کشور صورت می‌گیرد، پیگیری برای اتصال این روستاها در کم‌ترین زمان ممکن و با توجه به شرایط موجود ادامه دارد.