دکتر احمد نجابت - رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با مهر افزود: این برنامه آموزشی که به صورت انتخابی خواهد بود برای دانشجویان دوره انترنی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: این برنامه آموزشی 20 تا 25 نکته مهم را در بر دارد که دانشجویان موظف هستند در طی این دوره این نکات را فرابگیرند.
رئیس دانشکده پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی 10 تا 15 بیمار در محیط درمانگاه از سوی دانشجویان دیده می شود که این مسئله برای آشنایی دانشجویان با مسائل و مشکلات روز بیماران بسیار مفید است.
وی یادآور شد: در واقع این برنامه آموزشی بر پزشکی مبتنی بر جامعه نگر تأکید دارد و به عنوان کار جدیدی در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه می شود.
نظر شما