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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دانشجویان شیرازی در درمانگاه‌ها آموزش‌های ویژه‌ای را فرا می‌گیرند

دانشجویان شیرازی در درمانگاه‌ها آموزش‌های ویژه‌ای را فرا می‌گیرند

برنامه آموزشی انتخابی درمانگاهی (حضور در درمانگاه برای آموزش‌های ویژه پزشکی) در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می شود.

دکتر احمد نجابت - رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با مهر افزود: این برنامه آموزشی که به صورت انتخابی خواهد بود برای دانشجویان دوره انترنی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این برنامه آموزشی 20 تا 25 نکته مهم را در بر دارد که دانشجویان موظف هستند در طی این دوره این نکات را فرابگیرند.

رئیس دانشکده پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی 10 تا 15 بیمار در محیط درمانگاه از سوی دانشجویان دیده می شود که این مسئله برای آشنایی دانشجویان با مسائل و مشکلات روز بیماران بسیار مفید است.

وی یادآور شد: در واقع این برنامه آموزشی بر پزشکی مبتنی بر جامعه نگر تأکید دارد و به عنوان کار جدیدی در برنامه آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارائه می شود.

کد مطلب 525484

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