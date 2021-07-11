تغییرات اقلیمی عامل ۵ میلیون مرگ بیشتر در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی، «یومینگ گوو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه موناش استرالیا، در این باره می‌گوید: «این اولین مطالعه است که یک بررسی کلی از مرگ و میر ناشی از شرایط درجه حرارت غیرمطلوب بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۰۰، به عنوان داغ‌ترین دوره از دوران پیشاصنعتی را نشان می‌دهد.»

این یافته‌ها بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های درجه حرارت و نرخ مرگ و میر جهانی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۰۰ است. در این زمان، دمای کره زمین هر دهه ۰.۲۶ درجه سانتیگراد افزایش یافت.

محققان دریافتند که ۹.۴٪ از مرگ و میرهای جهانی را می‌توان به دمای بسیار سرد و گرم نسبت داد که ۷۴ مورد مرگ اضافی برای هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ بیشترین مرگ ناشی از قرار گرفتن در معرض سرما است.

براساس دسته بندی مناطق، مرگ و میرهای سالانه مرتبط با دمای غیرطبیعی عبارتند از: آسیا، ۲.۶ میلیون نفر؛ آفریقا، ۱.۲ میلیون نفر؛ چین، ۱.۰۴ میلیون نفر؛ اروپا، ۸۳۵ هزار نفر؛ ایالات متحده، ۱۷۳,۶۰۰ نفر؛ آمریکای جنوبی، ۱۴۱ هزار نفر؛ هند، ۷۴ هزار نفر؛ بریتانیا، ۵۲ هزار نفر؛ و استرالیا، ۱۶,۵۰۰ نفر.

محققان همچنین دریافتند که نرخ مرگ و میر ناشی از سرما از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۰۰ به میزان ۰.۵۱٪ کاهش یافته، در حالی که مرگ و میر ناشی از گرما ۰.۲۱٪ افزایش یافته است.

بر اساس مطالعه جدید، مرگ‌های ناشی از درجه حرارت گرم در همه مناطق افزایش یافته است که نشان می‌دهد گرم شدن کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش مرگ‌های ناشی از گرما در آینده خواهد شد.