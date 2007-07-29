سلامت معنوی جوانان در برنامه ملی سلامت لحاظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اسحاقی با اشاره به اهمیت برنامه سلامت جوانان، از دو تحول اساسی در راستای تدوین این برنامه خبر داد و گفت : در برنامه سلامت جوانان علاوه بر مسئله سلامت جسمانی و روانی جوانان ، سلامت اجتماعی و معنوی آنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه تعریفی درست از سلامت معنوی و اعتقادی جوانان گفت: در دیدگاه بیماری نگر، این بعد مورد بررسی قرار نگرفته است اما درتدوین برنامه سلامت و با تغییر این دیدگاه مباحث مرتبط با سلامت معنوی جوانان تکمیل می شود.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تصریح کرد: در تدوین این برنامه بر دیدگاه پیشگیرانه سازمان بهداشت جهانی WHO در مقابل دیدگاه بیماری نگری تاکید شده و سلامت جوانان از حیث رفاه و آسایش آنان مورد بررسی قرار گرفته است.

اسحاقی ، به برگزاری همایش کشوری هم اندیشی بخشی برای ساماندهی برنامه ملی سلامت جوانان اشاره کرد و گفت: دردومین همایشی که در همین راستا برگزار می شود کمیته ای علمی متشکل از سازمان ملی جوانان ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت تامین و رفاه اجتماعی ،وزارت دفاع، سازمان صدا وس یما ، مرکز امور زنان و خانواده ، قوه قضاییه و جمعی از دستگاه های مسئول تشکیل خواهد شد.