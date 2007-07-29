راه اندازی مرکز تجارت حبوبات کشور در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، صادق نجفی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز در شهرستان آذرشهر احداث می شود زیرا این شهر پیشتاز تولید حبوبات در کشور به شمار می آید و قابلیت های فراوانی برای راه اندازی این مرکز دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری از زیرساخت های مناسب در این منطقه، شهرستان آذرشهر را به عنوان مرکز تولید حبوبات ایران معرفی کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی این استان در توسعه تجارت و بازرگانی یادآور شد: با توجه به رونق بازار حبوبات در آذرشهر، این شهرستان پس از راه اندازی این مرکز به عنوان مرکز صادرات و تجارت بین المللی حبوبات ایران در می آید.