به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی بعد از ظهر شنبه در اختتامیه مرحله شهرستانی قرآن کریم در محل حسینیه اعظم زنجان، بر لزوم تقویت فرهنگ قرآن کریم در استان زنجان تاکید کرد و گفت: باید این مهم در استان به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نسل امروز گرایش شان نسبت به دین و مسائل فطری کمتر از دیروزی‌ها نیست، اظهار کرد: بلکه گرایش جوانان به قرآن ریشه دار تر و محکم‌تر است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه زنجان ظرفیت بالایی در مقوله حفظ و مفاهیم و قرآن دارد، گفت: برای تحقق این مهم همه باید تلاش کنند.

خاتمی بر لزوم تربیت قاریان ممتاز از نسل جدید تاکید کرد و ابراز داشت: باید همه توان خود را برای انتقال مفاهیم قرآن به نسل جدید را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه زیباترین احادیث از قرآن است، افزود: قرآن شفا است و با نور قرآن در سینه‌ها شکاف ایجاد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه کسانی که در راه قرآن قدم برداشته‌اند باید اندیشه قرآنی داشته باشند، تصریح کرد: در راه تربیت آموزه‌های دینی و قرآنی با اخلاص در این راه باید قدم‌های محکمی را برداشت چرا که قرآن در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر است.