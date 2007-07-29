185 تعاونی مسکن اقشار کم درآمد در آذربایجان شرقی تشکیل شد

علی پرزحمت در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این تعداد تعاونی در راستای تحقق اهداف دولت نهم به منظور اجرایی کردن آیین نامه تامین مسکن اقشار کم درآمد در سطح آذربایجان شرقی تاسیس شده است .

وی اظهار داشت: تعاونی های مسکن یاد شده با همکاری اداره کل تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی برای بهره مندی 13 هزار و 268 نفر از افراد محروم و کم درآمد تشکیل شده است .

پرزحمت خاطرنشان کرد: پس از بررسی های صورت گرفته از میان تعاونی های مسکن تشکیل شده در آذربایجان شرقی تاکنون تعداد 51 تعاونی با عضویت چهار هزار و 38 نفر، واجد شرایط دریافت زمین تشخیص داده شده اند .

این مسئول یادآور شد: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون برای 10 تعاونی مسکن با عضویت 903 نفر از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی زمین تخصیص یافته که 9 تعاونی موفق به عقد قرار داد و آغاز عملیات ساخت و ساز شده اند.

پرزحمت ادامه داد: این تعاونی ها برای اجرایی کردن تفاهم نامه میان وزارت خانه های تعاون و مسکن و شهرسازی برای حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای کوچک زیر 150 هزار نفر تشکیل یافته است .

به گفته مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی، بر اساس این طرح، زمین مناسب به صورت اجاره 99 ساله از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت خانه در اختیار تعاونی های مسکن قرار می گیرد.