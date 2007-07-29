به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر یدالله علیزاده در نشست هم اندیشی که باحضور نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) و انجمن دفاع از قربانیان خشونت در دادستانی کل کشور برگزار شد، با بیان اینکه یکی از چالشهای فراروی جهان امروز روند فزاینده مهاجرتهای غیر قانونی و قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان است گفت: گستره جغرافیایی وسیع و روند رو به رشد این پدیده نامطلوب ضرورت همکاری و هماهنگی نهادهای بین المللی و سازمانها و مراکز فراروی را بمنظور کنترل و مبارزه با این پدیده نامطلوب مضاعف می کند .

وی تصریح کرد : امروزه علیرغم فعالیت سازمانهای بین المللی و وجود کنوانسیون های مقتضی هنوز این روند ادامه دارد و باید عزمی بین المللی برای برخورد با شبکه های سازمان یافته قاچاق انسان ایجاد شود.

رئیس دفتر نظارت و هماهنگی دادسراهای کشور گفت: کنترل و نظارت دقیق در مرزها و اتخاذ تدابیر قاطع و بازدارنده قضایی - انتظامی - اطلاعاتی و امنیتی بموازات اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از جمله مولفه های اثر گذار در جهت مبارزه با پدیده شوم قاچاق انسان است.

دکتر علیزاده نقش NGO ها و تشکیلات مردم نهاد و فعالان انجمن های انسان دوستانه را برای حل و فصل مسائل و معضلات اجتماعی بسیار مهم و کلیدی دانست و گفت: باید با نگاه دقیق و عمیق و واقع نگرانه، به بررسی ابعاد مسئله قاچاق انسان و مهاجرتهای غیر قانونی پرداخت و به خصوص ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی این پدیده را بازخوانی کرد و متناسب با اقتضائات تاکتیک و راهکار مقتضی را اتخاذ نمود.

وی افزود: در مواجهه با این پدیده از حیث فضائی با خلاء قانونی مواجه نیستیم و قوانین و مقررات موجود این بستر را فراهم آورده است که نظام دادسرایی و دادستانها اقدامات مقتضی را مبذول نمایند اما باید با حساسیت بیشتری به این مسئله توجه شود و.

رئیس دفتر نظارت و هماهنگی دادسراهای کشور، تشکیل کارگروههای تخصصی در گستره داخلی و بین المللی را مفید و لازم دانسته و خواستار همکاری و برگزاری نشست های عملی مشترک با IOM ( سازمان جهانی مهاجرت) و مجامع بین المللی دیگر در جهت مبارزه با مسئله قاچاق انسان و مهاجرتهای غیر قانونی شد.