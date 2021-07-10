به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته عفاف و حجاب استان بوشهر اظهار داشت: آسیب شناسی جدی درباره برنامه عفاف و حجاب ضروری است.

وی اضافه کرد: وضعیت موجود نتیجه عملکرد ما در برابر برنامه‌های دشمن است و باید برنامه‌ها را سطح مدارس، دانشگاه‌ها، صداوسیما، فضای مجازی خانواده و دیگر عرصه‌ها مورد ارزیابی قرار دهیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: ما نیازمند این هستیم که از مبانی علمی و دانش در زمینه اشاعه ارزش‌های دینی و اسلامی استفاده کنیم، زیرا ما در مبنای دینی هیچ تعارضی بین دین و علم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: درباره عفاف و حجاب باید مبنای علمی را به صورت جدی تر مورد کنکاش قرار دهیم و این رسالت بیشتر بر عهده دانشگاه است و باید حوزویان در مسئله هم کمک کنند.

حجت الاسلام جمالی بیان داشت: کمتر پدیده و مسئله‌ای مثل عفاف و حجاب است که با تمام ابعاد و ارکان زندگی ما سروکار داشته باشد، اقتصاد، سیاست، خانواده و همه نهادها به نوعی درگیر این مسئله هستند.