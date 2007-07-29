شرایط سینمای ایران ملتهب است

زندی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "اگر بخواهیم شرایط سینمای ایران را ترسیم کنیم باید بگوییم شرایطی ملتهب و اسفناک دارد و دلیل این امر هم به مدیریت سلیقه ای حاکم بر سینمای ایران برمی گردد."

وی در ادامه افزود: "متاسفانه در سینمای ایران با تغییر مدیریت همه چیز تغییر می کند. در واقع کار مدیر جدید تخطئه مدیر قبلی است که با اعمال سلیقه یکسری از برنامه ها را نادیده می گیرد و این اصلا به صلاح سینمای ایران نیست. سیاست ها و برنامه ها باید به شکل اصولی تدوین شود تا هر مدیری که بر سر کار آمد فقط موظف به اجرای آن باشد، نه تغییر و تحول سلیقه ای."

کارگردان فیلم "عصر جمعه" با تاکید بر این نکته که شرایط کنونی موجب عقبگرد سینمای ایران خواهد شد، خاطرنشان ساخت: "سینمای ایران از اوایل دهه 70 پس از طی کردن تنش های بسیار به آرامش رسید. اما شرایط کنونی موجب شد ما دوباره به همان دوران دهه 60 برگردیم و این سیر دورانی باعث پسرفت سینمای ایران خواهد شد."

زندی حقیقی در پایان گفت: "عده زیادی در سینمای ایران مشغول فعالیت هستند. راکد ماندن فعالیت های سینمایی و پائین آمدن سقف تولید به صنعت سینما و فعالان این عرصه لطمه شدیدی وارد خواهد کرد."