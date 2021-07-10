تراکتور روز به روز بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی شامگاه شنبه بعداز برتری تیمش برابر گل گهر در تبریز گفت: امروز می‌توانستیم بیشتر از یک گل به گل گهر بزنیم ولی با این حال بازیکنان تیمم عالی بازی را شروع کردند و فوق العاده بازی را تمام کردند.

وی با بیان اینکه تغییرات مثبتی در تراکتور ایجاد شده است، ادامه داد: امروز بچه‌های ما جانانه بازی کردند و از جان مایه گذاشتند. آنها بازی را تحت شرایطی ایده‌آل آغاز کردند و ادامه دادند، اما آن را با شرایطی فوق ایده‌آل به پایان رساندند.

کریمی با اشاره به اینکه رقیب ما دندان گرد و چغر بود و خدا را شکر که پیروز شدیم، گفت: یکی دو صحنه می‌توانست منجر به گل ما شود که اگر دقت می‌کردیم، گل می‌شد.

وی با بیان اینکه همان اندازه که ما در مربیگری تیم سهیم هستیم، رسول خطیبی هم در این پیروزی با ما سهیم است، افزود: این نتیجه حاصل زحمات او هم محسوب می‌شود چرا که از تعلیمات خطیبی هم استفاده می‌کنیم. رسول خطیبی که در تیم بود من هم کنار او تلاش کردم.

سرمربی تراکتور با تاکید بر اینکه با این شرایطی که پیش آمد به آینده امیدوار شدیم، ابراز داشت: ما هدف‌هایی داریم و باید برای کسب امتیازات دیگر بازی‌های بعدی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. امیدوارم این پیروزی مورد قبول هواداران باشد و ما به دعای آنها نیاز داریم. در بازی‌های بعدی تلاش می‌کنیم بازی بهتری هم ارائه کنیم.

کریمی در خصوص وضعیت دفاعی تراکتور نیز گفت: تحمل بار دفاعی تراکتور بسیار بالاست و سیستم دفاعی ما خیلی منظم و متمرکز است. نمی‌خواهم به گذشته برگردم، اما می‌توانستیم دروازه خود را در این سه مسابقه بسته نگه داریم.

وی در خصوص سیستم بازی تیمش نیز اظهار داشت: ما جمع بازی کردیم، اما در طول بازی ندیدید آنها با دروازه‌بان ما تک به تک شوند یا دروازه‌بان تراکتور شیرجه برود.

سرمربی تراکتور با بیان اینکه گل‌گهر ضربات سر مُرده‌ای روی سانتر به دست آورد، افزود: طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم که تحمل بار دفاعی ما از این هم بالاتر برود و برای بازی‌های پس از تعطیلات، برنامه‌هایی داریم که با کمک خدا اجرا می‌کنیم.