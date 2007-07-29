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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

مدیران نمونه پاسخگو در آذربایجان شرقی معرفی می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی گفت: همزمان با روز خبرنگار، مدیران و مسئولان پاسخگوی نمونه در سطح آذربایجان شرقی از سوی روزنامه نگاران استان انتخاب و معرفی می شوند.

وحید زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی در اقدامی ابتکاری، مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد استانی را که در طول سال بیشترین همکاری را با رسانه ها داشته اند معرفی و از آنها تقدیر می کند.

وی اظهار داشت: یکی از شعارهای اصلی دولت نهم  پاسخگویی مسئولان به مردم بوده است اما عده ای از مدیران و مسئولان ارشد آذربایجان شرقی در طول سال حاضر نیستند حتی برای یکبار به سئوالات خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ دهند.

زینالی در تعریف کلمه مسئول خاطرنشان کرد: مسئول فردی است که در مقابل عملکرد خود همواره مورد سئوال قرار می گیرد اما این رویه در مورد برخی از مسئولان استانی صدق نمی کند .

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی یادآور شد: بر خلاف عده ای از مسئولان، عده دیگری از مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف استانی در طول سال همواره ارتباط نزدیکی با مطبوعات و رسانه ها داشته و در مقابل سئوالات خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی، مسئولانه پاسخگو بوده اند .

وی هدف از این اقدام انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی را تقدیر از زحمات آن دسته از مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولانی است که هماهنگ با سیاست های دولت، همواره در مقابل سئوالات و حتی انتقادات رسانه ها با شیوه ای منطقی پاسخگو بوده و هرگز در مسیر اطلاع رسانی صحیح سنگ اندازی نکرده اند .

عصر روز 17 مرداد ماه جاری در اقدامی مشترک توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی از خبرنگاران فعال در این استان تجلیل می شود و علاوه بر آن دو مدیر و رئیس سازمان، دو نماینده مجلس، دو نفر از مدیران روابط عمومی های سازمان های مختلف در طول سال بیشترین همکاری را با رسانه داشته اند، معرفی می شوند.

کد مطلب 525497

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