مدیران نمونه پاسخگو در آذربایجان شرقی معرفی می شوند

وحید زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی در اقدامی ابتکاری، مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد استانی را که در طول سال بیشترین همکاری را با رسانه ها داشته اند معرفی و از آنها تقدیر می کند.

وی اظهار داشت: یکی از شعارهای اصلی دولت نهم پاسخگویی مسئولان به مردم بوده است اما عده ای از مدیران و مسئولان ارشد آذربایجان شرقی در طول سال حاضر نیستند حتی برای یکبار به سئوالات خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ دهند.

زینالی در تعریف کلمه مسئول خاطرنشان کرد: مسئول فردی است که در مقابل عملکرد خود همواره مورد سئوال قرار می گیرد اما این رویه در مورد برخی از مسئولان استانی صدق نمی کند .

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی یادآور شد: بر خلاف عده ای از مسئولان، عده دیگری از مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولان مختلف استانی در طول سال همواره ارتباط نزدیکی با مطبوعات و رسانه ها داشته و در مقابل سئوالات خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی، مسئولانه پاسخگو بوده اند .

وی هدف از این اقدام انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی را تقدیر از زحمات آن دسته از مدیران، نمایندگان مجلس و مسئولانی است که هماهنگ با سیاست های دولت، همواره در مقابل سئوالات و حتی انتقادات رسانه ها با شیوه ای منطقی پاسخگو بوده و هرگز در مسیر اطلاع رسانی صحیح سنگ اندازی نکرده اند .

عصر روز 17 مرداد ماه جاری در اقدامی مشترک توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی از خبرنگاران فعال در این استان تجلیل می شود و علاوه بر آن دو مدیر و رئیس سازمان، دو نماینده مجلس، دو نفر از مدیران روابط عمومی های سازمان های مختلف در طول سال بیشترین همکاری را با رسانه داشته اند، معرفی می شوند.