مبارک به دیدار سارکوزی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، "حسنی مبارک" در نظر دارد، پنجشنبه آتی با "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه درکاخ الیزه مذاکراتی انجام دهد.

دراین نشست مسائل مورد اهتمام دو کشوربه ویژه مسئله دارفور، بحران لبنان و فلسطین بررسی می شود.

دراین نشست، همچنین درباره موضوع تشکیل اتحادیه مدیترانه ای که "سارکوزی" درنظر دارد، طی طرحی رسمی این موضوع را اعلام کند، بحث وتبادل نظر می شود.

این طرح شامل تشکیل اتحادیه همکاری بین کشورهای شمال دریای مدیترانه و جنوب آن درزمینه تجارت و محیط زیست ، اقتصاد و سیاست است.

ازسوی دیگرمنابع نزدیک درقاهره اعلام کردند: "احمد ابوالغیط" وزیرامورخارجه مصر امروز با "برنارد کوشنر" وزیرامورخارجه فرانسه که وارد قاهره می شود، درباره مقدمات این سفر رایزنی می کند.

همچنین امروز درقاهره نشست چهارجانبه ای با حضور وزرای امورخارجه مصر، فرانسه، عربستان و اتحادیه عرب به منظور بررسی بحران لبنان تشکیل می شود.