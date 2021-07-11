برخورد جدی در انتظار مدارس فوتبال غیرقانونی خراسان شمالی

حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل مواجهه با ویروس کرونا، عملکرد هیأت‌های فوتبال شهرستان‌ها کاهش یافته بود اما باز هم ارزیابی صورت می‌گیرد تا هیأت‌های شهرستانی رده بندی شوند.

رئیس هیأت فوتبال خراسان شمالی بیان داشت: هیأت استان نیز به همین دلیل نتوانست برنامه‌های خود را به صورت کامل اجرا کند؛ این موضوع در مسابقات فوتسال بیشتر به چشم می‌خورد زیرا تمامی سالن‌ها تعطیل بودند.

وی افزود: با این حال خراسان شمالی در قیاس با سایر استان‌ها عملکرد قابل دفاعی دارد.

جعفرزاده بیان داشت: اکنون فدراسیون فوتبال مسابقات رده‌های پایه را به دلیل عدم برگزاری مسابقات داخلی استان‌ها، اعلام نکرده و این در حالی است که خراسان شمالی مسابقات را به پایان رسانده است.

رئیس هیأت فوتبال خراسان شمالی با اشاره به مدارس فوتبال، گفت: در ایام تابستان گروه‌های مختلفی تحت عنوان آموزش فوتبال به صورت غیر قانونی فعالیت می‌کنند که هیأت‌های شهرستانی موظف به برخورد جدی با آن‌ها هستند.