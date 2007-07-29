4200 فیلمساز ایرانی و خارجی در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان زرگر مدیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: "این تعداد آثار تا اول مردادماه رسیده و به درخواست فیلمسازان مهلت ارسال تا 15 مرداد تمدید شده است. در بخش ملی بیش از 2100 فیلم از تمام دفاتر انجمن سینمای جوانان و سایر شهرها و در بخش بین الملل بیش از 80 کشور متقاضی شده اند که از این میان بیشترین آمار متعلق به فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و برزیل است."

جوایز جشنواره امسال برای بخش های مسابقه ملی و بین الملل 30 درصد بیش از سال قبل در نظر گرفته شده و سینماهای مختلف هم برای نمایش این بخش ها پیش بینی شده است. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 در تهران برگزار می شود.