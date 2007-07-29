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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

4200 فیلمساز ایرانی و خارجی در جشنواره فیلم کوتاه

تاکنون بیش از 4200 فیلم ایرانی و خارجی به دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رسیده و این روند ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان زرگر مدیر اجرایی جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: "این تعداد آثار تا اول مردادماه رسیده و به درخواست فیلمسازان مهلت ارسال تا 15 مرداد تمدید شده است. در بخش ملی بیش از 2100 فیلم از تمام دفاتر انجمن سینمای جوانان و سایر شهرها و در بخش بین الملل بیش از 80 کشور متقاضی شده اند که از این میان بیشترین آمار متعلق به فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و برزیل است."

جوایز جشنواره امسال برای بخش های مسابقه ملی و بین الملل 30 درصد بیش از سال قبل در نظر گرفته شده و سینماهای مختلف هم برای نمایش این بخش ها پیش بینی شده است. بیست و چهارمین جشنواره ملی و دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 22 تا 27 آبان ماه 86 در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 525503

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