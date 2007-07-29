هشدار اسرائیل به آمریکا درباره گسترش همکاری نظامی با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، رژیم صهیونیستی امروز به اخبار منتشره در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز مبنی بر اینکه دولت آمریکا قصد دارد با عربستان سعودی و 5 کشور حوزه خلیج فارس یک قرارداد نظامی به ارزش 20 میلیارد دلار امضاء کند واکنش نشان داد.

"میری ایسین" سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این رابطه ضمن هشدار به مسئولان آمریکا برای انجام چنین کاری اظهار داشت: شک نداریم که آمریکا اقدامی انجام نمی دهد که امنیت اسرائیل به خطر بیفتد و می دانیم که این کشور به خوبی از خطرات رویارویی اسرائیل با ارتش کشورهای عربی آگاه است.

در همین راستا روزنامه های مذکور به نقل از برخی مسئولان آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، نوشتند: مقامهای واشنگتن قصد دارند در سال آینده کمکهای نظامی خود به اسرائیل را افزایش دهند.

قرارداد فروش سلاح به عربستان و 5 کشور حوزه خلیج فارس سنگین ترین قراردادی است که در این زمینه در دوره "جرج بوش" به امضاء می رسد و هدف از آن تقویت همپیمانان آمریکا در خاورمیانه و جلوگیری از نفوذ روز افزون ایران در منطقه است.

بر همین اساس، قرارداد فروش سلاح به عربستان شامل فروش موشک های هوا به هوا و بمب های هوشمند است.

