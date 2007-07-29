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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

مهلت اعتراض به نتایج آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

مهلت اعتراض به نتایج آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

داوطلبان شرکت کننده در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی می توانند تا 15 مردادماه اعتراضات خود را نسبت به نتایج اعلام شده به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اول مردادماه اعلام شده است و بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبان تنها می توانند اعتراضات خود را به دانشگاه ها به صورت کتبی ارائه کنند و یا اعتراض را خود را به مرکز سنجش به صورت فاکس اعلام کنند.

یک هزار و 612 نفر در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که با حضور 15هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال 85 برگزار شد، پذیرفته شده اند.

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در 28 حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است.

کد مطلب 525505

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