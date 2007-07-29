مهلت اعتراض به نتایج آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اول مردادماه اعلام شده است و بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، داوطلبان تنها می توانند اعتراضات خود را به دانشگاه ها به صورت کتبی ارائه کنند و یا اعتراض را خود را به مرکز سنجش به صورت فاکس اعلام کنند.

یک هزار و 612 نفر در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که با حضور 15هزار و 760 داوطلب سوم اسفند ماه سال 85 برگزار شد، پذیرفته شده اند.

سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی در 28 حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است.