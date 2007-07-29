چهارمین جشنواره بین المللی خوشنویسی رضوی یزد فراخوان داد

سید جواد رفائی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی خوشنویسی یزد به منظور شناسایی، معرفی و تجلیل از پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط با سیره رضوی آماده شده است.

وی تصریح کرد: این جشنواره در دهه سوم آبان سال جاری در یزد برگزار می شود.

رفائی شرایط و ضوابط شرکت در این جشنواره را رشته های خوشنویسی در نستعلیق، نسخ، ثلث و خطوط دیگر اعلام کرد.

دبیر جشنواره خوشنویسی بین المللی رضوی یزد اظهار داشت: از هر شرکت کننده حداکثر دو اثر قابل قبول است که ابعاد آثار ارسالی حداکثر صد در هفتاد و ترجیهاً پاسپارتو باشد.

رفائی با اشاره به اینکه آثار ارسالی به دبیرخانه پس از برگزاری جشنواره عودت خواهد شد، تصریح کرد: دبیرخانه این جشنواره مجاز است که از آثار ارسالی عکس و اسلاید استفاده نماید.

وی تاکید کرد : آثار ارسالی مربوط به سال 86 باید باشد و در جشنواره های قبلی شرکت داده نشده باشد.

رفایی حداکثر مهلت ارسال آثار را 30 مهر 86 اعلام کرد.