هنوز قرار مجرمیت و یا کیفرخواستی برای موسویان صادر نشده است

قاضی حسن حداد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین موسویان، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: با تشکیل پرونده برای موسویان در معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحقیقات از وی آغاز شده و تا امروز هم ادامه دارد.

وی در خصوص احضار موسویان برای اخذ توضیح به این معاونت نیز گفت: طبیعی است زمانی که بازپرس پرونده تحقیقات از فردی را آغاز می کند، آن فرد را نیز احضار خواهد کرد.

معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اشاره به جزئیات بیشتر، خاطر نشان کرد: یکسری تحقیقات از مدارک و اسنادی که از موسویان جمع آوری شده، صورت گرفته است.

معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص پرونده هشت دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که پنج تن از آنها آزاد و سه نفر در بازداشت بسر می برند نیز گفت: ظرف چند روز آینده قرار مجرمیت این افراد نیز صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود.

قاضی حداد همچنین در مورد پرونده هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری که در بازداشت بسر می برند، گفت: بازپرس پرونده بر‌اساس مدارک و ادله ای که در پرونده وجود دارد، تحقیقات خود را انجام می دهد و هنوز برای این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواستی صادر نشده است.