فیلم کوتاه « سریع الرضا» در ساری تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری تله فیلم داستانی " سریع الرضا " به کارگردانی رضا محمدی و تهیه کنندگی معاونت اجتماعی سپاه کربلا مازندران و اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران تولید شد.

" سریع الرضا " روایت زندگی جوانی را به تصویر می‌کشد که مرتکب قتل دوستش شده و با تلاش‌های بی نتیجه همسرش و اطرافیان پای چوبه دار می‌رود اما با عنایت حضرت امام رضا (ع) در لحظه اعدام از چوبه دار رهایی می‌یابد.

نویسنده و کارگردان رضا محمدی، تهیه کنندگان؛ احمد حمیدی نژاد و عباس مهدوی، برنامه ریز آتنا محمدعلی زاده، مدیر تولید حسین نادری ورندی دستیار تهیه کننده؛ محمدرضا مهدوی، تصویر؛ علی مدهوشیان، عیسی عبداللهی، صدا حمزه عباسپور، امیرتارخ مهدوی عهده دار هستند.

در این فیلم کوتاه علی مدهوشیان، آتنا محمدعلی زاده، عسکری رئیسی، حسین توهمی، حسین کیقبادی، جاسم آقایی، علیرضا کریمی، ابوالفضل شانه بندپور، اسماعیل فلاح، اسماعیل حسینی، محمدرضا مهدوی، رقیه شفیعی، مسلم اکبری، احمد گرجی نژاد، صبا امری، زهرا آهنگر، طلیعه کیقبادی، مائده فرخی، سما محمدعلی زاده، یاسین نادری، فرنیا حسینی، امیرحسین کاکو، مهدی حمیدی نژاد، اسماعیل رئیسی، یاسین غلامی، امیرتارخ مهدوی، فرشید اجارستاقی، نیما رمضان زاده، امیرحسین گرجی نژاد بازی کرده‌اند.