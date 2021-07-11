زنان باردار و خردسالان هم بیمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مریم حسینی گفت: با عنایت به تخصیص منابع مالی در قالب ردیف بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و بر اساس دستور مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، از این پس زنان باردار و فرزندان خردسال آنها تحت پوشش بیمه پایه سازمان بیمه سلامت قرار خواهند گرفت.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران اظهار داشت: زنان باردار فاقد پوشش بیمه‌ای ساکن مناطق شهری و روستایی استان تهران و نیز عشایر منطقه به همراه فرزندان خردسال ایشان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرار داد و یا از طریق آدرس وب سرویس :eservices.ihio.gov.ir /isc جهت برقراری پوشش بیمه اقدام نمایند.

حسینی اضافه کرد: موضوع این بخشنامه به تمامی مراکز و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه جهت هدایت زنان باردار فاقد پوشش بیمه پایه و فرزندان خردسال آنها ابلاغ گردیده است.