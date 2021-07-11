جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ تمامی ارزها ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی؛ هر دلار آمریکا برای (یکشنبه بیستم تیرماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۱۲۸ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۸۰۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۸۸۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۹۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۲۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۹۸ ریال، روپیه هند ۵۶۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۵۰۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۴۷۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۲۰ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۷ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۶۱ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۳۲۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۴۵، لیر ترکیه ۴ هزار و ۸۴۹ ریال، روبل روسیه ۵۶۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۰۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۹ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۱۰۹ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۹۴ و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۹۹ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار ۴۸۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۱۵۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۶۷۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۸۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۱۱ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۸۹۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۳۴۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۹۷۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.