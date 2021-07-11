به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق سخنانی را در خصوص وجود پایگاه‌های خارجی در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور عراق در این خصوص تصریح کرد: درباره لزوم عدم وجود پایگاه‌های خارجی در عراق اجماع ملی وجود دارد. ما معتقدیم که نیازی به وجود پایگاه‌های خارجی و یا نیروهای رزمی خارجی در عراق نیست. در این رابطه یک توافق ملی در عراق وجود دارد.

برهم صالح در ادامه یادآور شد: به هر حال، تصمیم گیری در این زمینه به دیدگاه دولت عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح بستگی دارد. فرمانده کل نیروهای مسلح نیز نیاز عراق به مستشاران و آموزش دهندگان نظامی را در نظر می‌گیرد.

رئیس جمهور عراق همچنین گفت: در حال حاضر، مأموریت نیروهای نظامی خارجی در عراق توانمند ساختن ارتش عراق است. این نیروها مأموریتی را غیر از حمایت از ارتش عراق دنبال نمی‌کنند.

گفتنی است علیرغم تصویب قانون اخراج نیروهای نظامی خارجی و به ویژه آمریکایی‌ها از عراق در دی ماه سال ۱۳۹۸، ایالات متحده آمریکا همچنان تلاش می‌کند به حضور غیرقانونی خود در خاک این کشور ادامه دهد.