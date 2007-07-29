رقص پای روباتیک اژدهای بالدار بر سطح آب !

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات که محصول تیم نانوروباتیک دانشگاه کارنگی ملون آمریکاست به هنگام حرکت سریع بر روی سطح آب، حرکات پیچیده گونه ای مارمولک موسوم به Jesus Lizard را تقلید می کند.

طرح اولیه روباتی که بر سطح آب می دود

محققان معتقدند به کارگیری قابلیت درونی دوزیستانی نظیر مارمولک در ساخت این روبات منحصربفرد موثرتر از وضعیت حرکتی قایق بر سطح آب است چون قایقی که بر سطح آب حرکت می کند در مقایسه با این قابیلت طبیعی از کشش چسبناک بسیار کمتری برخوردار است.

محققان این پروژه که هم اکنون در میانه راه هستند با استفاده از شبیه سازی های رایانه ای، اطلاعات قابل توجهی در این خصوص جمع آوری کرده اند و هم اکنون تعداد پاهای مورد استفاده در ساخت این روبات ویژه را بررسی می کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این روبات که Basilisk (اژدهای بالدار) نام دارد می تواند با سرعت 5/1 متر بر ثانیه بر سطح آب بدود. آنچه که بر ارزش دستاورد این محققان می افزاید توانایی روبات در حال ساخته شدن با وزن بسیار بیشتر در مقایسه با مارمولک در دویدن بر سطح آب است.