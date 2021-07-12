به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی بارها به این نکته اشاره کرده که «استقلال در دو سال اخیر توسط سرمربی بسته نشده است». در استقلال «نواختن سُرنا از سَر گشاد» اتفاقی مسبوق به سابقه است یعنی اول انتخاب بازیکن و بعد از آن انتخاب سرمربی و این یکی از چند مشکلی است که استقلالیها طی سالهای گذشته در پیش فصل با آن مواجه بودهاند.
آبیها در سالهای اخیر معمولاً هنگام پیش فصل یا سرمربی نداشتهاند، یا مدیرعامل، یا پول و یا پنجره نقل و انتقالاتی آنها بسته بوده تا هرگز نتوانند پیش فصل خوبی را تجربه کرده و از همین رو معمولاً در نیم فصل نخست امتیازات مهمی را از دست میدهند که در نیم فصل دوم جبران آن مشکل میشود.
تکرار این اتفاق برای فصل آینده هم یکی از نگرانیها و دغدغههای هواداران استقلال است که با توجه به مشکلات این روزهای آبیها، چندان بی مورد هم نیست. مجموعه باشگاه استقلال را امروز ۶ خطر تهدید میکند که مدیران و تصمیم سازان این مجموعه فرصت زیادی برای رفع این خطرها ندارند.
۱- اتمام قرارداد ۱۰ بازیکن
اولین خطری که باشگاه استقلال برای فصل بعد با آن مواجه است، اتمام قرارداد ۱۰ بازیکن است. ۱۰ بازیکنی که عمدتاً هم در بین نفرات تاثیر گذاری هستند که سرمربی نیز برای ادامه همکاری با آنها تمایل دارد. سید حسین حسینی، محمد نادری، سیاوش یزدانی، هرویه میلیچ، شیخ دیاباته، ارسلان مطهری، آرش رضاوند، مسعود ریگی، فرشید اسماعیلی و داریوش شجاعیان ۱۰ بازیکنی هستند که در پایان این فصل قراردادشان به اتمام میرسد؛ بازیکنانی که عمدتاً در لیست فصل بعد سرمربی هم قرار دارند.
۲- جداییطلبها
در بین بازیکنانی که برای فصل آینده با استقلال قرارداد دارند، هستند نفرات تاثیرگذاری که بنا به دلایلی خواهان جدایی از این تیم هستند که در راس آنها مهدی قایدی قرار دارد. قایدی که میتوان او را بهترین بازیکن دو فصل اخیر استقلال و حتی لیگ برتر دانست، با پیشنهادات اغوا کننده خارجی مواجه است و هیچ بعید نیست مقاومت مدیران باشگاه استقلال در مقابل این پیشنهادات جذاب شکسته شود. همچنین رشید مظاهری را هم میتوان در بین بازیکنانی دانست که بی تمایل به جدایی از جمع آبیپوشان برای فصل آینده نیست.
به جز این دو، شاید بتوان جدایی شیخ دیاباته مهاجم اهل کشور مالی آبیها را نیز بسیار محتمل دانست و این بازیکن هم مثل میلیچ در پایان مدت قراردادش از این تیم جدا شود.
۳- پیشنهادات خارجی وسوسهانگیز
به جز مهدی قایدی که علیرغم داشتن قرارداد با پیشنهادات جذاب خارجی مواجه است، یکی دو بازیکنی که قراردادشان رو به اتمام هست هم با چنین پیشنهاداتی مواجه شدهاند که کار مدیران استقلال را برای تمدید با آنها دشوار میکند. محمد نادری و فرشید اسماعیلی را باید در زمره این بازیکنان دانست.
۴- تعلل در آغاز مذاکرات
در حالی که در عرف فوتبال از آغاز نیم فصل دوم باشگاهها با بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام میرسد مذاکرات را آغاز میکنند، این اتفاق در باشگاه استقلال هنوز انجام نشده و در حالی که تنها ۳ هفته به پایان فصل باقی مانده، با هیچیک از بازیکنان مذاکراتی انجام نشده است.
۵- پنجرههای بسته
پنجرههای نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال از دو کانال بسته شده است که باز شدن آن مستلزم پرداخت این بدهیهاست. لکیچ دستیار سابق مجیدی و دیاباته بازیکن فعلی آبیپوشان که شکایتشان در فیفا ثبت و تبدیل به رای شده است، عوامل بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی هستند. این در حالی است که ممکن است آرای جدیدی هم برای استقلال صادر و لازم الاجرا شود.
۶- مسائل و مشکلات مالی
باشگاه استقلال هم مثل خیلی از باشگاههای دیگر فوتبال به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی پایدار، اقتصادی وابسته به دولت دارد. این باشگاه در فصل گذشته علیرغم درآمد قابل توجهی که از کارگزار و دیگر حامیان مالی داشت، همچنان با انبوهی از مشکلات مالی مواجه است و اینکه آیا منابع مالی مورد نیاز آنها تا پایان فصل تامین میشود یا خیر، مشخص نیست.
این مشکلات مالی خود به زیر شاخههایی تقسیم میشود. اول اینکه باشگاه باید قرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی فعلی را تا پایان فصل تسویه کند. دوم اینکه آنها باید در خزانه خود مبالغی هم برای عقد قراردادهای جدید داشته باشند و سوم اینکه باید هزینههایی نظیر اردو پیش فصل و مراحل آماده سازی بعلاوه هزینههای ورود به لیگ برتر و میزبانی نیز تامین شود.
از لیگ برتر تنها ۳ هفته باقی مانده و این فصل از رقابتهای لیگ برتر عملاً در روز ۸ مرداد به پایان میرسد. فصل نقل و انتقالات نیز از ۲۵ مرداد آغاز میشود و این نشان میدهد باشگاه استقلال فرصت چندان زیادی برای رفع موانع و مشکلات موجود جهت آغاز یک پیش فصل خوب و مناسب ندارد.
باشگاه استقلال در حالی با این مشکلات دست به گریبان است که جدا از لیگ برتر، آنها در روز ۲۵ شهریور هم باید در دیداری فوقالعاده مهم در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیم ثروتمند و قدرتمند الهلال عربستان دیدار کنند که جدا از رقابت بین دو باشگاه، استقلال به عنوان نماینده ایران باید از حیثیت فوتبال ایران نیز برابر یکی از قدرتهای سنتی قاره کهن دفاع کند.
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