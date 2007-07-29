به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام امروز، این در حالی است که قوانین سنگاپور به بیمارستانها اجازه داده بود تا اعضای بدن متوفیان غیر مسلمان و کسانی را که تمایل به اعطای عضو پس از مرگ دارند نگهداری و محافظت کنند.

اما مسلمانان به علل شرعی چنین کاری را انجام نمی دادند و این برای اولین بار است که بر اساس قانون اجازه اعطای عضو به مسلمانان داده می شود و مسلمانان اینک به صورت اختیاری به این کار اقدام می کنند.

در گذشته اعطای عضو با این توجیه که این عمل با دین اسلام در تعارض است، مردگان دارای اکرامند و باید هنگام دفن با همه اعضای خود به صورت کامل دفن شوند، مسلمانان را از این کار منع کرده و آنها به صورت رسمی از این قاعده مستثنی بوده اند.

اما بر اساس توجیهات لازم و در پی کشمکشهای مختلف در این راستا شورای مسلمانان سنگاپور در یک فتوای جدید اعلام کرد که به همه مسلمانان راغب این کشور اجازه می دهد تا پس از وفات، اعضای خود را به بیماران نیازمند اعطا کنند.

بر اساس آمارها مسلمانان سنگاپور 21 درصد از 600 بیمار سنگاپوری را تشکیل می دهند که نیازمند عمل پیوند عضو هستند.

سنگاپور یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که از چند جزیره دیگر تشکیل شده و دارای 3 میلیون نفر است که نیم میلیون آنها مسلمان هستند.