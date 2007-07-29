کارگاه آموزشی نقاشی کودکان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر سمپوزیوم اعلام کرد در این کارگاه شش روزه کودکان هفت تا یازده سال زیر نظر مربی خود یاسمین سینایی هر روز با یک سبک نقاشی به ویژه نقاشی ایرانی آشنا می‌شوند و موضوعات مختلفی از جمله رشادت، شجاعت، نوعدوستی و .... را به تصویر می‌کشند.



در نخستین جلسه این کارگاه کودکان با الهام از مینیاتور دوره رضا عباسی جشن و شادی فرشتگان آسمان را به مناسبت تولد مولود کعبه به تصویر کشیدند. این کارگاه در دوره برپایی سمپوزیوم تا 12 مرداد هر روز از ساعت 16 تا 19 برگزار و آثار برگزیده آن در نمایشگاهی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش گذاشته می‌شود.

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