  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

کارگاه آموزشی نقاشی کودکان آغاز شد

کارگاه آموزشی نقاشی کودکان در حاشیه برنامه‌های نخستین سمپوزیوم بین‌المللی نقاشی امام علی (ع) عصر روز شنبه ششم مرداد همزمان با روز میلاد حضرت علی (ع) در موزه هنرهای دینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر سمپوزیوم اعلام کرد در این کارگاه شش روزه کودکان هفت تا یازده سال زیر نظر مربی خود یاسمین سینایی هر روز با یک سبک نقاشی به ویژه نقاشی ایرانی آشنا می‌شوند و موضوعات مختلفی از جمله رشادت، شجاعت، نوعدوستی و .... را به تصویر می‌کشند.

در نخستین جلسه این کارگاه کودکان با الهام از مینیاتور دوره رضا عباسی جشن و شادی فرشتگان آسمان را به مناسبت تولد مولود کعبه به تصویر کشیدند. این کارگاه در دوره برپایی سمپوزیوم تا 12 مرداد هر روز از ساعت 16 تا 19 برگزار و آثار برگزیده آن در نمایشگاهی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش گذاشته می‌شود.
کد مطلب 525518

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها