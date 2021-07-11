افزایش ۲۱ درصدی ترددها در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله جلال زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متوسط تردد روزانه سه ماهه ابتدای سال گذشته، هزار و ۵۱۲ وسیله نقلیه به ازای هر محور بوده است، اظهار کرد: این میزان در سه ماهه ابتدای امسال به بیش از یک هزار و ۸۰۰ وسیله نقلیه رسیده که افزایش بیش از ۲۱ درصد داشته است.
وی با بیان اینکه ساعات اوج سفرهای فصل بهار در بازه ساعت ۱۸ تا ۲۰ بوده است، تصریح کرد: از ابتدای بهار بیش از یک میلیون و ۲۷۷ هزار وسیله نقلیه وارد استان شده است.
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۹۸ هزار وسیله نقلیه از استان نیز خارج شدهاند، بیان داشت: به طور میانگین حدود ۳۵ درصد از حجم ترددها را ناوگان سنگین جادهای به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی در ادامه گفت: بیشترین حجم سفرهای ورودی به استان از ابتدای بهار به ترتیب با مبدأ استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و اصفهان، و بیشترین حجم سفرهای خروجی از استان نیز به مقاصد همین استانها بوده است.
افزایش واژگونیها در جادههای استان
جلال زاده با اشاره به اینکه افزایش حوادث جادهای از نوع واژگونی نیز معضل دیگری در ترددهای استانی است، گفت: این واژگونیها اکثراً به دلیل خواب آلودگی و عدم توجه به جلو از سوی رانندگان بوده است.
وی از رانندگان خواست برنامهریزی و مدیریت سفر در طی مسیر، بهرهمندی از امکانات مجتمعهای خدماتی رفاهی، رعایت نکات ایمنی، استراحت و توقف ۱۵ دقیقهای بعد از هر دو ساعت رانندگی را در جهت ایمنی سفر و کاهش تصادفات مد نظر قرار دهند.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۵۳ هزار مورد ثبت تخلف سرعت توسط سامانهها ثبت شده است، افزود: اعمال قانون رانندگان متخلف به صورت هوشمند بوسیله بیش از ۶۰ سامانه انجام میشود.
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