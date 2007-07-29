آخرین وضعیت تیم ملی هاکی قبل از اعزام به مسابقات داخل سالن ماکائو

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی هاکی صبح امروز یکشنبه 7 مرداد درمحل مرکز سنجش و توسعه قابلیتهای جسمانی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک حضورپیدا کرده و زیر نظر اسفندیارصفایی و محمدرضا امینیان مربیان خود به انجام تست های مختلف آمادگی جسمانی پرداختند.

فریدون زمانی دبیر فدراسیون هاکی در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی قبل از اعزام به مسابقات داخل سالن ماکائو گفت: در حال حاضر ششمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی های در مجموعه ورزشی انقلاب و با حضور 12 ورزشکار زیر نظر مایکل اشتیتزمربی آلمانی و برجسته فدراسیون جهانی هاکی با جدیت و نظم خاصی پی گیری می شود.

وی درادامه گفت: با توجه به اینکه مسابقات هاکی داخل سالن برای اولین باراست که درسطح آسیا برگزارمی شود و ماسابقه ای 15 ساله دربازیهای داخل سالن داریم با تمام توان برای کسب مقام اول در این مسابقات شرکت می کنیم.

مسابقات داخل سالن هاکی آسیا 3 آبان ماه سالجاری درکشور ماکائو برگزار می شود.