ورود موج گرما از فردا به ایلام/ مصرف برق در استان بالا است

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: کاهش بارندگی‌ها و موج گرمای هوا، تابستان امسال را به یکی از گرم‌ترین فصول در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

در همین حال و با افزایش دمای هوا، مصرف برق نیز در استان ایلام افزایش یافته که بخشی از آن ناشی از رعایت نکردن الگوهای مصرف است.

مردم معتقدند رعایت الگوهای مصرف می‌تواند تأثیر مهمی در کاهش قطعی برق داشته باشد. طی یکی دو هفته اخیر تاکنون شهرستان گرمسیری دهلران تاکنون چندبار به عنوان گرم‌ترین شهر کشور شناخته شده و البته شاهد قطعی برق نیز بوده است.

گرما افزایش می‌یابد

کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز دمای هوا در حدود ۱.۵ الی سه درجه کاهش می‌یابد و از شدت گرما در استان مقداری کاسته می‌شود.

احسان احمدی نژاد افزود: انتظار داریم بیشتر کاهش دما برای نیمه شمالی استان باشد، اما مجدداً طی روزهای دوشنبه و سه شنبه با افزایش دما که در سطح استان رخ می‌دهد، انتظار دمای فراتر از ۵۰ درجه‌ای برای شهرستان دهلران و مناطق گرمسیری استان را داریم.

وی با اشاره به اینکه در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از سه درجه دما در استان افزایش یافته است، افزود: بر اساس آمارهای هواشناسی از اول تیرماه سال جاری تاکنون در ۱۰ روز دمای شهرستان دهلران حدود ۵۰ درجه و در ۲ روز نیز دمای ۵۱ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

احمدی نژاد بیان کرد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد افزایش دما در شهرستان‌های گرمسیری استان به خصوص دهلران خواهیم بود.

در حال حاضر بیش از ۲۶ هزار مشترک برق در شهرستان دهلران وجود دارد که پیک مصرفی برق در این روزها در این شهرستان گرمسیری به ۱۰۰ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.

بالا رفتن مصرف برق در استان ایلام

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایلامد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان مصرف برق در استان فراتر از الگوها است.

هادی شیرخانی افزود: مصرف برق استان همیشه در بالای خطوط قرمز است، این روزها در اوج گرما تأسیسات و تجهیزات برق رسانی استان بارهای بسیار بالایی را تحمل می‌کنند و تحت فشار شدید هستند.

وی عنوان کرد: خواهش ما از همه مردم استان این است که اکیداً از کولر گازی در مناطق شمالی استان استفاده نکنند و از ساعت ۱۲ تا ۱۸ عصر که اوج مصرف برق است، مردم با رعایت الگوهای مصرف در این زمان می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از قطعی برق داشته باشند.

احداث مخزن‌های آب در طبیعت برای جانداران

در این روزهای گرم، کم آبی و خشکسالی، جمعی از دوست داران محیط زیست در کارزان، مخزن ۴۵۰ لیتری آب در دامنه مانشت برای استفاده جانداران احداث کرده‌اند.