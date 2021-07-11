قادر برجی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بیمارستان سبلان اردبیل طرح‌های توسعه متعدد در حال اجراست که روز پنجشنبه با سفر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به استان اردبیل شاهد افتتاح طرح‌های متعدد درمانی و توسعه فضاهای بیمارستانی در سطح استان خواهیم بود.

وی از افتتاح بزرگترین اورژانس بیمارستانی تأمین اجتماعی کشور در اردبیل به مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع خبر داد و تصریح کرد: در این بیمارستان تجهیزات خریداری شده اعم از ام. ار. آی، رادیولوژی، استقرار سایر دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز به ویژه مرکز دیالیز با ۱۱ تخت، پارکینگ، محوطه‌سازی، تانکر و اکسیژن‌ساز به صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و خرید تجهیزات در حوزه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استان اردبیل به انجام رسیده که پیش‌بینی می‌کنیم امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برسد.

برجی با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه افزود: ۵۰ درصد جمعیت استان و جمعیتی بالغ بر ۶۰۸ هزار نفر در این استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که ما موظف هستیم در قالب درمان مستقیم اعم از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های عمومی و تخصصی و همچنین مراکز طرف قرارداد خدماتی را به بیمه‌شدگان ارائه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بحث ارائه خدمات به بیمه‌شدگان در شهرهایی که تأمین اجتماعی بیمارستانی ندارد، برای گروه‌های سنی بالای ۶۵ سال و پایین ۶۵ سال ارائه هرگونه خدمات به صورت رایگان بوده و بستری‌ها نیز به همین منوال بدون هزینه در نظر گرفته شده است.

برجی اضافه کرد: در دو شهر پارس‌آباد و اردبیل بیمارستان ارس و سبلان فعالیت می‌کنند که در این دو شهر نیز افراد بالای ۶۵ سال همچنان در صورت مراجعه به بیمارستان‌ها خدمات رایگان دریافت می‌کنند و سایر گروه‌های سنی نیز می‌توانند از خدمات بیمارستان ارس و سبلان که به شکل مناسب ارائه می‌شود، استفاده کنند.

وی زیرساخت فراهم شده در این بیمارستان‌ها را مربوط به ۳۰ سال پیش و با جمعیت ۲۰۰ هزار نفری اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر این جمعیت سه برابر افزایش یافته و ما به ۶۰۸ هزار بیمه شده خدمات ارائه می‌کنیم که تلاشمان بر پاسخگو بودن این بیمه‌شدگان متناسب با تجهیزات و امکانات است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل به ساخت پنج درمانگاه در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: در نمین و با جابجایی زمین مورد نظر احداث درمانگاه با ۳۰ میلیارد تومان در مرحله شروع است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در بیله‌سوار با تملک زمین و در گرمی نیز با تملک کامل زمین مورد نیاز احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی آغاز خواهد شد.

برجی تصریح کرد: در شهر خلخال نیز احداث پروژه در ۲ هزار و ۵۰۰ متر در جوار درمانگاه قبلی در حال انجام است و در سایر شهرها نیز اولویت احداث درمانگاه‌ها را مورد توجه قرار دادیم.

وی افزود: طراحی و ساخت این درمانگاه‌ها در مرحله اول به صورت عمومی و در سال‌های بعد به صورت تخصصی انجام می‌شود که انتظار می‌رود پیمانکاران در کمتر از دو سال اجرای این پروژه‌ها را با تأمین اعتبار ملی به سرانجام برسانند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در ۲ شهرستان مشگین‌شهر و پارس‌آباد نیز با هزینه‌کرد سه میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته ارتقا تجهیزات و راه‌اندازی مجموعه‌های تخصصی را شاهد بودیم به گونه‌ای که دستگاه‌های دیجیتال رادیولوژی در درمانگاه مشگین‌شهر راه‌اندازی شده است.

برجی اضافه کرد: در پارس‌آباد نیز به عنوان نقطه صفر مرزی توسعه و تجهیز بیمارستان سبلان با ۲۲ میلیارد تومان به انجام رسیده و امسال تکمیل بخش‌های مورد نیاز بیمارستان سبلان و بازسازی و نوسازی اورژانس این بیمارستان را با هفت میلیارد تومان شاهد و ناظر هستیم.