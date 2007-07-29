500 نفر در حرم امام رضا (ع) به معتکفین خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا وحیدیان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود 100 نفر در بخش بهداشت، نظافت، معطرسازی فضا و تامین روشنایی، 200 نفر در بخش توزیع غذا، میوه، آب جوش و آب سرد و 200 نفر نیز در امور پشتیبانی و فراهم ساختن غذا و مواد خوراکی مورد نیاز معتکفین مشغول به خدمات رسانی هستند.

وی افزود: با توجه به حضور پنج هزار معتکف درمسجد گوهرشاد حرم مطهررضوی، مواد غذایی مورد نیاز برای سه سحر و افطار معتکفین در مهمانسرای حضرت رضا(ع) تهیه و توزیع می شود .