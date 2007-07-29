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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۰

500 نفر در حرم امام رضا (ع) به معتکفین خدمات رسانی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر امور رفاهی زائران آستان قدس رضوی گفت: در طول سه شبانه روز برگزاری آئین اعتکاف در حرم مطهر رضوی بیش از 500 نفر از کارکنان این اداره در بخش های مختلف امکانات رفاهی معتکفین را فراهم می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا وحیدیان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود 100 نفر در بخش بهداشت، نظافت، معطرسازی فضا و تامین روشنایی، 200 نفر در بخش توزیع غذا، میوه، آب جوش و آب سرد و 200 نفر نیز در امور پشتیبانی و فراهم ساختن غذا و مواد خوراکی مورد نیاز معتکفین مشغول به خدمات رسانی هستند.

وی افزود: با توجه به حضور پنج هزار معتکف درمسجد گوهرشاد حرم مطهررضوی، مواد غذایی مورد نیاز برای سه سحر و افطار معتکفین در مهمانسرای حضرت رضا(ع) تهیه و توزیع می شود.

وحیدیان خاطرنشان کرد: حدود 500 نفر از خواهران و برادران بخش ارشاد حرم مطهر نیز جهت راهنمایی معتکفین و انجام امورنظارتی و ارائه تذکرات لازم در طول 24 ساعت بین معتکفین حضور دارند.
کد مطلب 525525

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