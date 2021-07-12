مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: بانکها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره میبرند؛ به این معنا در بازار بین بانکی، نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مبالغ مازاد، به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده میشود که در این میان، بازار وام بین بانکی از گروههای بازار بین بانکی به حساب میآید که بانکها در چارچوب آن به یکدیگر وام میدهند.
وی افزود: بر این اساس، انجام عملیات استقراض در این بازار نیز، بر مبنای نرخ سودی صورت میگیرد که به آن «نرخ سود بین بانکی» گفته میشود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول، نرخ در بازار بین بانکی کاهش مییابد.
عبدالحمیدی ادامه داد: در این میان، نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول است که به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانکها بوده و زمانی که آنها در پایان دورۀ مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بین بانکی میتواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز میشود و به طور غیر مستقیم این امر میتواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی از ۱۹.۵۶ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری به ۱۷.۹۵ درصد در هفدهم تیرماه سال جاری رسید که حکایت از کاهش نرخ سود بین بانکی دارد.
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