حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تورم در بازار مسکن و افزایش اجاره بها یکی از معضلاتی است که هرساله بخش عمده‌ای از جامعه را گرفتار می‌کند.

وی افزود: منزوی بودن دولت در حوزه مسکن، به ویژه ساخت مسکن مهر یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش اجاره بها است، در حالی که پیشرفت و اصلاح مشکلات مسکن مهر از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور کنونی بود.

امام جمعه شهرستان دالاهو گفت: مسئولان در ۲ دولت گذشته به غلط علت اصلی تورم را مسکن مهر دانسته و ذهن مردم را برای حذف آن آماده و در آخر بیشتر پروژه‌های مسکن مهر را تعطیل کردند.

وی با اشاره به عدم مدیریت مسئولان شهرستان دالاهو در ساخت مسکن مهر این شهرستان افزود: سال گذشته وعده افتتاح یک صد واحد مسکن مهر در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ داده شد اما هنوز این وعده محقق نشده است.

ساداتی با تاکید بر سو استفاده سودجویان و دلالان مسکن گفت: از طرفی خانه‌های مسکونی خالی که اجاره داده نمی‌شود، باعث بالا رفتن اجاره بها شده و تورم کاذب ایجاد می‌کنند.

امام جمعه شهرستان دالاهو خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید به موضوع خالی بودن هزاران خانه مسکونی ورود کرده و مسئولان با اجرای قانون، وضع مالیات‌های سنگین و نظارت دقیق این مشکل را حل کنند.

وی افزود: مردم باید در این موضوع همکاری کرده و کسانی را که با خالی نگه داشتن خانه خود باعث ایجاد تورم می‌شوند، معرفی کنند.

ساداتی با بیان اینکه مسئولان در دولت آینده نباید بی توجهی نسبت به افزایش اجاره بها داشته باشد، گفت: دولت بعدی باید بحث مسکن را جدی بگیرد، چون یکی از معضلات کشور و از وعده‌های اصلی انتخاباتی رئیس جمهور منتخب مسکن جوانان است.

امام جمعه شهرستان دالاهو تصریح کرد: مسئولانی که عرصه فعالیت در حوزه مسکن برای آن‌ها باز بوده ولی کاری انجام ندادند، باید در دنیا و آخرت پاسخگوی حق مردم باشند.