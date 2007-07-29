سازمان دانش آموزی قالب مناسبی برای تحول در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود فرشیدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش افزود: معاونت پرورشی و تربیت بدنی که با رویکرد تحول آفرینی و نوآوری به صحنه آمده، نیازمند حضور و ظهور توانمندی های دانش آموزان است و این معاونت در دوره جدید ضمن ایجاد ارتباطی تنگا تنگ با سازمان دانش آموزی زمینه مساعدتری را برای بروز استعدادهای دانش آموزان فراهم خواهد آورد.

وی تفاوت فعالتیهای دوره جدید این سازمان را با گذشته در نوع جهت دهی ها ، رویکرد ها و همچنین تفاوت نوع محتوایی دانست که در قالب سازمان دانش آموزی ارائه خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به برگزاری دوره های خبرنگاری برای 30 هزار دانش آموز در خبرگزاری پانا به عنوان یکی از فعالیتهای سازمان دانش آموزی اشاره کرد و افزود: آموزش این خبرنگاران می تواند موجب رشد و تحول در رسانه ها شود، زیرا همین خبرنگاران در آینده به رسانه ها ورود پیدا می کنند.

شایان ذکر است ، در پایان این مراسم از سوی وزیر آموزش و پرورش سید باقر پیشنمازی با حفظ سمت به عنوان رئیس سازمان دانش آموزی معرفی شد.