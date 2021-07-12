امکان حذف دروس عملی برای برخی دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد با توجه به مصوبه هیات رئیسه، برگزاری حضوری دروس عملی در شرایط قرمز مجاز نیست. این دانشگاه همچنین اعلام کرده است؛ در شرایط غیر قرمز دانشکده ها می توانند با رعایت اصول و پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی معاونت دانشجویی (برای برنامه ریزی اسکان دانشجویان شهرستانی) و با اولویت دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل دروس عملی را برگزار کنند.

دانشکده ها نکات زیر را در برنامه ریزی و برگزاری دروس عملی مورد توجه قرار دهند:

۱- دانشکده ها دروس عملی خود را در بازه زمانی ۱۵ مرداد الی ۱۸ شهریور برنامه ریزی کنند تا در صورت خروج از شرایط قرمز، کلاس های مربوطه تشکیل شود.

۲- دانشجویانی که در شرف دانش آموختگی هستند و کلیه دروس خود را گذرانده اند و درس عملی بنا بر دلایل موجه باقی مانده و موفق به حضور در کلاس حضوری نشده اند، با موافقت شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده می توانند دروس عملی را حذف کرده و درس جایگزین (با تأیید آموزش دانشکده) به صورت معرفی به استاد بگذرانند.

۳- اگر دانشجویی امکان شرکت در کلاس های حضوری را نداشته باشد، درس برای او ناتمام درج خواهد شد. بدیهی است وی می تواند در نیمسال (های) بعدی درس را مجدد ثبت نام کند.

۴- تمامی دانشجویان شرکت کننده در کلاس های حضوری دروس عملی، برگه تأییدیه سلامت را از مرکز بهداشت دانشگاه اخذ نموده و به اسناد مربوطه ارائه نمایند. بدون دریافت تأییدیه سلامت از مرکز بهداشت دانشگاه امکان شرکت در کلاس و نیز اخذ خوابگاه تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

۵- برای هماهنگی لازم جهت اسکان و اخذ تأییدیه سلامت دانشجویان لازم است تا کلیه کلاس های حضوری روزهای ۱۶ مرداد، ۲۳ مرداد، ۶ شهریور و ۱۲ شهریور برگزار شوند. (بازه تشکیل کلاس های حضوری در این روزها از ساعت ۹ الی ۱۹ خواهد بود.)