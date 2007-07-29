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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۹

آبرنگ‌های فرامرزی در فرهنگسرای نیاوران

نمایشگاه نقاشی‌های آبرنگ نگین فرامرزی عصر یکشنبه هفتم مرداد در نگارخانه شماره 2 فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران اعلام کرد گیاهان کم‌آب موضوع تابلوهای این نمایشگاه است که در 35 اثر آبرنگ با سبک رئالیسم به تصویر درآمده‌اند.

فرامرزی متولد 1357 است و از 12 سالگی به طور جدی نقاشی را پیگیری می‌کند. نمایشگاه آثار وی تا 14 مرداد دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند هر روز از ساعت 10 تا 20 (روزهای تعطیل 14 تا 20) از آن دیدن کنند.
کد مطلب 525535

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