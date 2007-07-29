بیشتر مساجد شهر مشهد بدون طراحی ویژه احداث شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد تقی خبازمافی نژاد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به این که مساجد پایگاه های عبادی و سیاسی جامعه اسلامی محسوب می شوند و نقش ویژه ای در هدایت و رهبری افکار عمومی دارند، باید از لحاظ طراحی و معماری نیز برای آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد .

وی افزود: با اجرای این طرح و توجه به معماری ساخت و مرمت مساجد، این مکان های مذهبی به فضایی جذاب تر به ویژه برای نسل جوان تبدیل خواهند شد .

خباز مافی نژاد خاطرنشان کرد: طرح زیبا سازی مساجد شهر به زودی توسط معاونت شهرسازی شهرداری مشهد با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد .