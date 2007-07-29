کره ای ها با استعفایم موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه پیم وربیک از سمت سرمربیگری تیم ملی کره جنوبی استعفا کرد ، فدراسیون فوتبال این کشور در جستجوی مربی جدید برای تیم کره جنوبی است. این در حالی است که سرمربی هلندی تیم ملی کره جنوبی موفق شد با تیمی جوان و کم تجربه ، ضمن کسب عنوان سومی جام ملت های آسیا ، جواز حضور مستقیم در دور بعد این رقابت ها را هم کسب کند.

بر پایه این گزارش، وربیک گفت: من تصمیم به کناره گیری از تیم ملی کره جنوبی گرفتم و اکنون چالش جدیدی پیش رویم قرار دارد. پیش از بازی با ژاپن از فدراسیون فوتبال کره جنوبی درخواست کردم به قراردادم با این تیم خاتمه دهد و آنها هم با این پیشنهاد من موافقت کردند.

وربیک 51 ساله، سال گذشته پس از اینکه در دو دوره رقابت های جام جهانی دستیار ادووکات و هیدینک بود به عنوان سرمربی تیم ملی کره جنوبی منصوب شد.