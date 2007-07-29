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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۸

وربیک:

کره ای ها با استعفایم موافقت کردند

کره ای ها با استعفایم موافقت کردند

پیم وربیک پس از جدایی از تیم ملی کره جنوبی گفت پیش از دیدار با ژاپن در دیدار رده بندی رقابت های جام ملت های آسیا استعفای خود را تقدیم مسئولان فوتبال کره جنوبی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه پیم وربیک از سمت سرمربیگری تیم ملی کره جنوبی استعفا کرد ، فدراسیون فوتبال این کشور در جستجوی مربی جدید برای تیم کره جنوبی است. این در حالی است که سرمربی هلندی تیم ملی کره جنوبی موفق شد با تیمی جوان و کم تجربه ، ضمن کسب عنوان سومی جام ملت های آسیا ، جواز حضور مستقیم در دور بعد این رقابت ها را هم کسب کند.

 بر پایه این گزارش، وربیک گفت: من تصمیم به کناره گیری از تیم ملی کره جنوبی گرفتم و اکنون چالش جدیدی پیش رویم قرار دارد. پیش از بازی با ژاپن از فدراسیون فوتبال کره جنوبی درخواست کردم به قراردادم با این تیم خاتمه دهد و آنها هم با این پیشنهاد من موافقت کردند.

وربیک 51 ساله، سال گذشته پس از اینکه در دو دوره رقابت های جام جهانی دستیار ادووکات و هیدینک بود به عنوان سرمربی تیم ملی کره جنوبی منصوب شد.

کد مطلب 525539

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