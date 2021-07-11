به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز یکشنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی از برگزاری جشن انفال در ۶ ماهه اول سال خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در کشور با کمبود برق مواجه هستیم، بر همه ما واجب است که صرفه جویی در مصرف برق را در دستور کار خود قرار داده و بایستی بر اساس و مبنای استانداردهای شرکت توزیع برق، از لوازم برقی استفاده نمائیم تا کشور با چالش بی برقی مواجه نشود.

وی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، پیشگیری از حریق، رفع تداخلات مرزی با برخی از استان‌های همجوار، شروع ساخت فاز دوم ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، احاله مدیریت بام و… را مهم برشمرد و افزود: تا پایان سال جاری، ۵ پاسگاه جنگلی در «شول آباد»، «سپیددشت»، «میربگ جنوبی»، «چم چیت» و «بشارت» به بهره برداری کامل خواهد رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، حل مشکل مسکن پرسنل، جذب همیاران طبیعت، احداث پارک آبخیز، ساماندهی نیروهای یگان، تقویت گشت زنی‌ها خصوصاً در روزهای تعطیل، حل مشکل دفاتر ثبت تخلفات در برخی شهرستان، نظارت بر بندهای آبخیزداری، انجام تعهدات تخریب‌های سنواتی و… را از جمله مواردی دانست که بایستی مد نظر باشد و تصریح کرد: از همه می‌خواهم که تلاش خود را مضاعف کرده تا در سال ۱۴۰۰ در سه پروژه محوری و ۱۴ پروژه شاخص، شاهد شکوفایی و شاخص بودن منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در کشور باشیم.