به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فلاح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از مهار آتش سوزی یک واحد تجاری در پاساژ پلاسکو خبر داد و اظهار داشت: حادثه آتش سوزی این واحد تجاری در خیابان شهدای شرقی ساعت ۱۱:۳۳ امروز ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ستاد فرماندهی دو اکیپ اطفایی از ایستگاه‌های شماره ۱ و۷ به همراه معاون عملیات و رئیس ایستگاه شماره ۷ را به محل حادثه اعزام کرد.

وی افزود: با حضور آتش نشانان مشخص شد، یک واحد تجاری واقع در نبش پاساژ پلاسکو به مساحت حدود ۲۰ مترمربع به دلایل نامشخصی از ناحیه سقف مغازه، دچار آتش‌سوزی شده و حریق در حال شعله ور شدن و گسترش به اطراف است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد با اشاره به موقعیت مغازه و در مجاورت محل آتش‌سوزی، به چندین مغازه، تصریح کرد: آتش‌نشانان در اسرع وقت موفق به مهار آتش و پیشگیری از سرایت حریق به بافت پیرامونی محل حادثه شدند.

فلاح گفت: علت آتش سوزی نیز توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.