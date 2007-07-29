حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان اسکاتلندی پس از تلاشهای تروریستی در فرودگاه گلاسگو افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش نژادپرستی علیه مسلمانان اسکاتلند

جان نیلسون معاون رئیس پلیس شهر استراتسیلد، اسکاتلند نسبت به افزایش تعداد حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان ابراز نگرانی کرد.

از زمان طرحهای ناموفق تروریستی در گلاسگو، هر روز بیش از 10 مورد اهانتهای نژادپرستانه گزارش می شود. حدود 142 حمله نژادپرستانه در 12 روز نخست پس از خنثی شدن طرحهای تروریستی گزارش شده بود. آمار نشان می دهد که مسلمانان آسیایی محور این نژادپرستیها هستند.

در یکی از حملات گزارش شده، یک وسیله نقلیه به داخل فروشگاهی هدایت شده است که متعلق به مسلمانان آسیایی بوده است.

روز 30 ژوئن دو مرد با اتومبیلی مشتعل به داخل در اصلی فرودگاه گلاسگو وارد شدند و موجبات آتش سوزی در ساختمان فرودگاه را فراهم آوردند. این حمله دو روز پس کشف دو اتومبیل مرسدس در لندن صورت گرفت که پر از نارنجک بود. چهار پزشک به عنوان متهم در این طرح های تروریستی ناکام متهم شدند.

پلیس اسکاتلند متعهد شد که علیه هر گونه حمله نسبت به اقلیت مسلمان اقدام کند. نیلسون گفت: ما قدرتمندانه با متخلفانی که رفتارهای نژادپرستانه دارند مقابله کنیم.

اسامه سعید از انجمن اسلامی بریتانیا گفت: اقلیت مسلمان نباید برای اقدام عده معدودی مورد سرزنش قرار گیرند. ما درباره عده معدودی صحبت می کنیم که مرتکب طرح ناکام تروریستی شده اند در حالی که مردم باید با عقل سلیم خود پس از این حملات واکنش نشان می دادند.

مسلمانان اسکاتلندی به سرعت و شدت حملات ناکام تروریستی را محکوم کردند و خواستار همکاری جامعه مسلمان با پلیس شدند.

بر اساس نظرسنجی روز 12 ژوئیه اکثریت مردمان بریتانیا و اسکاتلند دیدگاه مثبتی نسبت به اسلام داشته و با وجود تلاشهایی که در راستای تخریب تصویر این دین آسمانی صورت می گیرد بسیاری از غیر مسلمانان آن را دین صلح می دانند .

نخست‌وزیر بریتانیا بودجه مبارزه با تروریسم را افزایش داد

گوردن براون بودجه مبارزه با افراط‌گرایی را افزایش و طرحهای خود را برای حمایت از ائمه جمعه انگلیسی‌زبان مورد تأکید قرار داده است.

طی 3 ساله آینده دولت 70 میلیون یورو برای حمایت از مقامات و جوامع محلی مسلمانان به منظور بهبود روند مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اختصاص می‌دهد.

این اقدام دربرگیرنده کلاسهایی در زمینه آموزش شهروندی در یک هزار مدرسه دینی بریتانیا، حمایت از ائمه جمعه انگلیسی زبان و گروههای پیشنهادی بین ادیان در هر جامعه است.

نخست وزیر بریتانیا گفت: این مبلغ از مقامات محلی و گروههای اجتماعی حمایت می کند تا ظرفیت جوامع خود را نسبت به مقاومت علیه افراط گرایی افزایش دهند.

براساس اظهارات گوردن براون، وی خواستار توسعه طرحی آزمایشی در بردفورد است که آموزش شهروندی با ارزشهای این کشور را در برنامه درسی مدارس این کشور جای دهند. دانش آموزان این مدارس که تعداد آنها بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده می شود از آن سود ببرند.

نخست وزیر بریتانیا گفت: ما از کیفیت مهارتهای شهروندی و انسجام اجتماعی میان رهبران دینی، ائمه جمعه انگلیسی زبان حمایت کرده و گروه های بین ادیان را به منظور ایجاد درک و به روز کردن راهنمایی های خود برای دانشگاه ها پیش از آغاز ترم جدید پیشنهاد می کنیم تا آنها اقدامات خود را به منظور تأمین امنیت جوانان آسیب پذیر بسط دهند.

براون اختصاص بودجه برای راه اندازی شبکه عربی زبان بی بی سی و شبکه تلویزیونی فارسی زبان مستقل برای مردم ایران را مورد تأکید قرار داد.

عنایت بانگلاوا از شورای مسلمانان بریتانیا از افرایش این بودجه حمایت کرد، اگرچه گفت: پرسش اصلی این است که آیا این این مبلغ به صورت عادلانه توزیع می شود یا خیر.

هلند از ورود روحانیان غیراروپایی استقبال می‌کند

با توجه به تغییر قانون کار هلند، مساجد، کلیساها و کنیسه‌های هلند از هفته آینده می‌توانند کارکنان و روحانیان خود را از کشورهای غیراروپایی برای همکاری دعوت کنند.

سازمانهای دینی در ابتدا باید شغلهای مورد نظر خود را در مرکز کار و درآمد ثبت کنند یا نامزد مناسبی برای شغل مورد نظر خود در اروپا پیدا کنند.

این اقدام از سوی پیت هین دونر وزیر امور اجتماعی هلند با هدف به خدمت گرفتن کشیشهای خارج از هلند و گشودن درهای کشور به سوی امامان غیر اروپایی صورت می‌گیرد.

سازمانهای اسلامی از این اقدام استقبال کرده و اظهار داشتند بیش از 40 مسجد در این کشور بدون امام جماعت فعالیت می‌کنند.

لبوجفی رئیس سازمان پوشش مسلمانان هلند گفت: مساجد مراکشی ها در این کشور بشدت به فعالیت ائمه جمعه نیاز دارند.

فعالیت ائمه جمعه خارجی در هلند مسئله‌ای مناقشه‌برانگیز محسوب می‌شود چرا که کابینه سابق این کشور به ریاست ژان پیتر باکنده بر اهمیت ادغام امامان در جامعه هلند تأکید می‌کرد، از این رو برنامه ادغام یک ساله ای را برای ائمه جمعه خارجی در نظر گرفته بود.

اسلام هراسی و مخالفت با رسوم آمریکایی در آمریکا تشریح می‌شود

از سوی شورای روابط اسلامی آمریکایی روز 23 مرداد ماه کتابی با عنوان " اسلام هراسی و مخالفت رسوم آمریکایی؛ علل و توصیه ها" که توسط انتشارات امانه منتشر شده، در واشنگتن قرائت و تشریح می شود.

کتاب " اسلام هراسی و مخالفت با رسوم آمریکایی از نتایج همایشی تألیف شده است که شورای روابط اسلامی – آمریکایی در سال 2005 اقدام به برگزاری آن کرده بود . مقالات ارائه شده در این اثر مؤلفه های تشکیل دهنده آن محسوب می شود.

محمد نیمار ویراستار این کتاب و فردی که روز سه شنبه 23 مرداد ماه قرائت آن را در کتابفروشی باس بویز و پوئت کافه برعهده دارد در مورد این کتاب گفت: تحقیق و تحلیل هایی که در این کتاب صورت گرفته نشان می دهد که چگونه اسلام هراسی و مخالفت با رسوم آمریکایی به یکدیگر ارتباط دارند.

پس از قرائت این کتاب پرسشهای شرکت کنندگان توسط نمایندگان مسلمان پاسخ داده می شود.

شورای روابط اسلامی – آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان دارای 33 دفتر سراسر آمریکا و کانادا است. این شورا مسئولیت خود را ارتقاء درک اسلام، ترویج گفتگو، حمایت از آزادیهای مدنی مسلمانان، تقویت آنها و تشکل ائتلافهایی می داند که ترویج کنده عدالت و درک دوجانبه هستند.

نخستین رادیوی اسلامی سیرالئون آغاز به کار کرد

نخستین رادیو سلامی در سیرالئون در هفته ای که گذشت با سخنرانی رئیس جمهور که در آن بر احترام به حرفه خبرنگاری به عنوان کلید پیشرفت هر کشوری تأکید کرد آغاز شد.

احمد تجان کابا رئیس جمهور سیرالئون در مراسم افتتاح این رادیو اظهار داشت که حرفه خبرنگاری در رادیو بر سه اصل آموزش،اطلاعات و سرگرم کردن عموم مردم استوار است.

در مراسم این رادیو که با عنوان صدای اسلام آغاز به کار می‌کند نمایندگان کشورهای کویت، قطر، مصر، گینه، لیبریا و مسلمانان سراسر سیرالئون شرکت کردند. رئیس جمهور این کشور از توسعه اسلام در سیرالئون ابراز مسرت و رضایت خود را نسبت به تساهل دینی در کشور اعلام کرد.

مسجد الزیتون تونس نماز جمعه را عصر برگزار می‌کند

مسجد الزیتون به عنوان یکی از مساجد باستانی و بزرگ تونس نماز ظهر جمعه را با نماز عصر ادغام و آن را عصر برگزار می کند، این امر موجبات شگفتی مسلمانانی که به این کشور آفریقای شمالی سفر می کنند را فراهم کرده است.

عبدالله از مسلمان مالزیایی که به این کشور آفریقای شمالی سفر کرده بود برای اقامه نماز جمعه به مسجد زیتون رفت اما ناگهان با متصدی مسجد رو به رو شد که مؤدبانه به وی گفت: متأسفم آقا اما برای اقامه نماز جمعه باید سه ساعت بعد بازگردید.

عبدالله که خود را تنها با نام کوچک معرفی کرد افزود: هرگز تصور نمی کردم که مسجد بزرگ الزیتون در قلب پایتخت تونس برای اقامه نماز جماعت روزهای جمعه تعطیل باشد، ابتدا تصور کردم که این مسجد بزرگ درحال بازسازی است اما سرانجام با اطلاع از این امر که در کشور اسلامی اما سکولار تونس برخی از مساجد طی زمان اقامه نماز تعطیل هستند بسیار متعجب شدم.

این مسافر متحیرانه از عابری علت این امر را جویا شد و در پاسخ شنید که از زمان استقلال تونس از فرانسه در سال 1956 جمعه روز کاری در این کشور محسوب می شود و یکشنبه روز تعطیل است، این قانون در آن زمان به منظور ایجاد تعادلی میان اسلام و سکولاریسم به مسلمانان این کشور تحمیل شد.

برخی از علمای مسلمان تونس فتواهایی صادر کردند که به موجب آن دست کم نماز جمعه را با نماز عصر ترکیب کرده و نماز عصر روز جمعه را به صورت جماعت و با شکوه نماز ظهر جمعه برگزار کنند.

پس از این فتوا مساجد به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته مساجدی که نمازهای جمعه را سر وقت اقامه می کنند در حالی که عده دیگر آن را به 30 دقیقه پیش از نماز عصر موکول کرده اند تا کارمندان پس از ساعت کاری خود در نماز جمعه شرکت کنند.

رعایت حجاب برای زنان چینی جریمه نقدی به همراه دارد

مقامات چینی در پی اجرای طرحی که به تازگی به تصویب رسیده، زنان محجبه در ترکستان شرقی را جریمه نقدی می کنند .

مقامات چینی، اجرای طرح اختصاص جریمه نقدی به مبلغ 5 هزار یوان معادل 630 هزار دلار آمریکا برای زنان محجبه مسلمان در ترکستان شرقی را آغاز کردند.

درآمد سالیانه ساکنان مناطق کاشگر، آرتوج و خوتن در ترکستان شرقی که کشاورز هستند به یک هزار یوان نمی رسد و پرداخت این غرامت برای مسلمانان با پنج سال کار کشاورزی برابری دارد .

ایالت خود مختار سینکیانگ در چین، ترکستان شرقی نامیده می‌شود . پایتخت ترکستان شهر اورومتشی که در آن 12 قومیت زندگی می کنند و بیشتر آنها را مسلمان تشکیل می دهند.