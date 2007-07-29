سیاست دانشگاه امیرکبیر درباره نشریات دانشجویی تصویب شد

محمد رضا روزبهانی مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد که اخیرا مصوباتی در حیطه نشریات دانشجویی و برنامه ریزی اردوی پیش دانشگاهی برای دانشجویان ورودی جدید داشته است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در خصوص نشریات دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد شده بود، افزود: دانشگاه نمی تواند بدون نشریه باقی بماند و شورای دانشگاه نیز تاکید دارد که هر چه سریعتر ساز و کارهای لازم برای ساماندهی نشریات دانشجویی طراحی شود.

روزبهانی با تاکید بر اهمیت تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص نشریات دانشجویی خاطر نشان کرد: روال های جدید نشریات دانشجویی در شورای فرهنگی دانشگاه تصویب می شود.

وی افزود: سیاست های کلی در خصوص نشریات دانشجویی در شورای فرهنگی دانشگاه تصویب شده است اما هنوز برنامه های اجرایی تصویب نشده که در جلسات آتی شورا بررسی می شود.

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیش بینی کرد که نشریات امیرکبیر قبل از مهر و در اواسط شهریور ماه، همزمان با آغاز تقویم آموزشی دانشگاهها مجوز انتشار پیدا می کنند.

روزبهانی از تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تعیین گروه های شرکت کننده در برگزاری اردوی پیش دانشگاهی که برای آشنایی دانشجویان ورودی جدید برگزار می شود، خبر داد.

به گزارش مهر، نشریات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دلیل اتفاقات چند نشریه این دانشگاه که منجر به تجمع و تحصن دانشجویان و بازداشت چندین دانشجوی فعال در این نشریات شد، به حالت تعطیل در آمد که با تصویب جزئیات نشریات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر، مجددا شاهد انتشار این نشریات خواهیم بود.