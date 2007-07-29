ارسال آخرین محموله نفت / تاکید مجدد کره شمالی بر برچیدن تسلیحات اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام دریایی کره جنوبی امروز خبر داد آخرین محموله نفت به میزان 22 هزار و 600 تن صبح امروزاز بندر اولسان به بندر سونبونگ کره شمالی ارسال شد. این آخرین محموله از 50هزار تن نفتی است که طبق توافقنامه 13 فوریه میان کره شمالی و پنج کشور دیگر - چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و آمریکا- باید به پیونگ یانگ در ازای تعطیلی راکتور اتمی آن داده می شد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً تعطیلی 5 تاسیسات اتمی کره شمالی را تایید کرد. گروه دوم بازرسان آژانس روز شنبه وارد کره شمالی شدند تا عملیات نظارت بر تعطیلی برنامه تسلیحاتی اتمی این کشور را ادامه دهند. کره شمالی اگر به طور دائم تمام تاسیسات اتمی و برنامه های اتمی خود را برچیند، در مقابل 950 هزار تن نفت دیگر و امتیازهای سیاسی و امنیتی دریافت خواهد کرد.

امروز "پاک یوی چون"، وزیر امورخارجه جدید کره شمالی تعهد کشورش را در برچیدن برنامه تسلیحات اتمی مورد تاکید قرار داد. وی در عین حال اشاره ای نکرد که پیونگ یانگ چه زمانی تاسیسات هسته ای خود را برخواهد چید.

این خبر را سخنگوی وزارت امورخارجه فیلیپین داد. پاک در اولین سفر خارجی خود برای شرکت در اجلاس وزرای امورخارجه آسه آن(اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) در مانیل، پایتخت فیلیپین به سر می برد و دیروز با "البرتو رومولو"، همتای فیلیپینی خود دیدار کرد.

پاک در این دیدار با اشاره به مذاکرات شش جانبه اخیر در پکن گفت که موضع بلند مدت کشورش اصل "اقدام در مقابل اقدام" است و دو طرف باید گام هایی برای پاسخ به طرف مقابل بردارند.